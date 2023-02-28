Kamoliddin Ashurov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kamoliddin Ashurov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kamoliddin Ashurov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kamoliddin Ashurov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kamoliddin Ashurov 11 Ekim 2000 tarihinde doğmuştur. Özbekistan uyrukludur.Gerçek adı da Камолиддин Ашуров şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kamoliddin Ashurov Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SFX yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Surkhon Termiz futbol takımında oynamaktadır. Surkhon Termiz takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Kamoliddin Ashurov'nin Surkhon Termiz ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Kamoliddin Ashurov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kamoliddin Ashurov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kamoliddin Ashurov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kamoliddin Ashurov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2021 yılında Surkhon

Kamoliddin Ashurov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kamoliddin Ashurov şuan Surkhon Termiz takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

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