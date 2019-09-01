Kamp için çıktıkları yaylada kaybolan 6 kişi, drone ile aranıyor (6) Rize'nin Güneysu ilçesinde, kamp için çıktıkları, 1800 rakımlı Handüzü Yaylası'nda kaybolan, 1'i çocuk 6 kişinin bulunması için başlatılan çalışmalara havanın kararması nedeniyle ara verildi.

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ÇALIŞMALARA ARA VERİLDİ Rize'nin Güneysu ilçesinde, kamp için çıktıkları, 1800 rakımlı Handüzü Yaylası'nda kaybolan, 1'i çocuk 6 kişinin bulunması için başlatılan çalışmalara havanın kararması nedeniyle ara verildi. Sabah saatlerinde yeniden başlayacak arama-kurtarma çalışmalarına askeri helikopterler de havadan destek verecek. DHA



