Kamp için çıktıkları yaylada kaybolan 6 kişi, drone ile aranıyor (7)

40 SAAT SONRA ULAŞILD

Rize'nin Güneysu ilçesinde, kamp için çıktıkları, 1800 rakımlı Handüzü Yaylası'nda kaybolan, 1'i çocuk 6 kişiye, 40 saat sonra ulaşıldı. Rize Valisi Kemal Çeber, gruba ulaşıldığını belirterek "Kaybolan ve kendilerinden haber alınamayan biri çocuk olmak üzere toplam 6 kişiye AFAD Müdürlüğü koordinesinde yürütülen arama kurtarma çalışmaları sonucu ulaşılmış olup, 6 vatandaşımızın da sağlık durumları iyidir" dedi. Kayıp 6 kişi arama kurtarma ekiplerince Handüzü Yaylası'na getiriliyor.

DHA