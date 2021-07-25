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Kamp yapmak isteyen ünlü iş insanı 70 metrelik kayalıklardan uçtu

Antalya'da Adrasan Sazlık Koyu’na giderken motosikletiyle 70 metrelik uçurumdan düşen ünlü döviz bürosu sahibi Cengizhan Tutka (36) hayatını kaybetti.

Kamp yapmak isteyen ünlü iş insanı 70 metrelik kayalıklardan uçtu

Antalya'nın Kumluca ilçesinde Adrasan Sazlık Koyu'na gitmek için yola çıkan Cengizhan Tutka motosikletiyle 70 metrelik uçurumdan yuvarlandı.

Adana'dan gelen misafirleri ile birlikte kamp yapmaya koya giden Tutka, kullandığı küçük scooter motosiklet 70 metrelik kayalıklardan denize uçtu. utka'nın kayalıklardan uçtuğunu gören arkadaşları hemen 112'ye haber verdi. 

SAATLERCE ÇIKARILMAYA ÇALIŞILDI

Tutka'ya yardım etmeleri için yakınlardaki balıkçılardan da yardım istendi. Balıkçılar olay yerine sadece küçük teknelerin girebileceğini söyledi.

Kamp yapmak isteyen ünlü iş insanı 70 metrelik kayalıklardan uçtu

Bölgeye gelen Sahil Güvenlik ekipleri Cengizhan Tutka'nın cansız bedenini 3 saatlik çalışma ile çıkartabildi. Evli bir çocuk babasının ölüm haberi aileyi gözyaşlarına boğdu. 

Kamp yapmak isteyen ünlü iş insanı 70 metrelik kayalıklardan uçtu

AİLESİ ÖLÜMÜNE İNANMAK İSTEMEDİ

Tutka'nın yakınları, olayın karşı yönden gelen araca yol vermeyle meydana gelemeyeceğini savunarak çok yönlü soruşturma istedi. Korkunç olayın ardından jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kamp yapmak isteyen ünlü iş insanı 70 metrelik kayalıklardan uçtu

KEMER'DE TOPRAĞA VERİLDİ

Cengizhan Tutka'nın cansız bedeni  Antalya Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsinin ardından Kemer ilçesinde toprağa verildi.

Kamp yapmak isteyen ünlü iş insanı 70 metrelik kayalıklardan uçtu

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü
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