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  3. Kamplara sürekli geç katılıyormuş! Andre Poko'nun sözleşmesi feshedildi!

Kamplara sürekli geç katılıyormuş! Andre Poko'nun sözleşmesi feshedildi!

Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de forma giyen Andre Poko'nun, kamplara geç katılmasından dolayı sözleşmesi feshedildi.

Kamplara sürekli geç katılıyormuş! Andre Poko'nun sözleşmesi feshedildi!

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Gabonlu oyuncusu Andre Poko'nun sözleşmesini feshetti.

Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, Andre Poko'nun, kulüple yaptığı sözleşmeden bu yana kamplara sürekli mazeretsiz geç katıldığı kaydedildi.

Poko'nun sözleşmesini ihlal ettiğinin belirtildiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Poko, sezon başı kampına 3 hafta geç gelmesinin ardından son olarak Gabon Milli Takımı'na davet edildiği için gittiği ülkesinden de geçerli bir mazeret sunmaksızın dönmemiştir. Kulübümüz, Andre Poko'nun sözleşmesini ağır şekilde ihlali neticesinde sözleşmeyi haklı nedenle feshetmiştir."

2017-2018 sezonu devre arasında Kardemir Karabükspor'dan Göztepe'ye transfer olan Poko, sarı-kırmızılı takımda 57 Süper Lig maçında 2 gol atmıştı.

ANDRE POKO KİMDİR?

André Poko, orta saha bölgesinde görev yapan Gabonlu millî futbolcudur. Bir dönem ismi Galatasaray ile anılsa da Galatasaray bu transferi başaramamıştır. 2018 yılının ara transfer döneminde 1 milyon € karşılığında karşılığında 2 yıllık bir anlaşma yapılarak Göztepe'ye transfer olmuştur.

Onur Çelik
Spor Editörü


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