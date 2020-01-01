Kampüs Liglerinin ilk yarısı sona erdi

İnönü Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinin düzenlediği Kampus Liglerine ilk yarısı sona erdi

Büyük çekişmeye sahne olan Kampüs Liglerinde futbol, basketbol ve voleybol gibi branşlarda eğitim sezonu boyunca öğrenciler sportif faaliyetler yaparak sosyal anlamda daha aktif hale geliyor.

Kampüs Ligleri Koordinatörü Taha Yasin Ilkım, müsabakaların ön elemelerini B grubu dokuz hafta, A grubu bir takım eksik olması nedeniyle yedi hafta şeklinde planladıklarını söyleyerek diğer maçların ise bahar yarıyılın ikinci haftasında başlatmayı planladıklarını söyledi. Müsabakaların fikstürlerinin hazır olduğunu kaydeden Ilkım, "İnönü Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi tarafından düzenlenen Kampus Liglerinin ilk yarısı sona erdi. Kampüs Liglerine ikinci yarı yılda devam edilecek. Fikstürleri belirledik, sadece tarih ve saatlerini belirlemedik. Onları da ikinci dönemin başında fakültelerin ders programına göre ayarlayacağız" diye konuştu.

Kaynak: İHA