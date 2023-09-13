Kampüste yer alan bütün laboratuvarlar metaverse laboratuvara aktarılıyor

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, metaverse laboratuvarı ile kampüste yer alan bütün laboratuvarları sanal dünyaya aktarıyor.

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, kurduğu metaverse laboratuvarı ile dikkat çekiyor. Bölgede bu teknolojiye sahip sayılı laboratuvarlardan birisi olan Big Data laboratuvarında hem öğrenciler hem araştırma görevlileri çeşitli projelere katılıyor. Üniversitede faaliyet gösteren bütün laboratuvarların öteki evre olarak adlandırılan metaverse ortamına aktarılması planlanıyor.

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Metin Zontul konuyla ilgili yaptığı açılamada, "Metaverse; öteki evre olarak da adlandırılıyor. Gerçek hayattaki objeler veya olayların sanal aleme aktarılması olayıdır. Burada her şey aktarılabilir. Eğitim aktarılabildiği gibi fabrikalardaki üretim ve pazarlama süreçleri de aktarılabilir. Dolayısıyla günümüzde dünyadaki her şey sanal aleme aktarılabilir" dedi.

"Amacımız laboratuvarları metaverse ortamına aktarmak"

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Üniversite kampüsü içerisinde kurulan metaverse laboratuvarını anlatan Zontul, "Laboratuvarımız Metaverse Big Data laboratuvarı. Bu laboratuvarda hem metaverse olaylarına hem de yapay zekaya birlikte yer vereceğiz. Bu laboratuvarda ilk amacımız üniversitemizdeki laboratuvarları metaverse ortamına aktarmak, bunları da yapay zeka ile ilişkilendirmek olacaktır. Bunun için Avrupa Birliği projelerimiz var. Amerika'daki oyun motorları ile işbirliği yaptık, çalışmalara başladık" ifadelerini kullandı.

"Buradan mezun olanlar aranan personel haline geliyor"

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nden mezun olacak öğrencilerin aranan personel olacağına vurgu yapan Prof. Dr. Metin Zontul, şunları söyledi:

"Metaverse ortamında çok çeşitli teknolojiler kullanılıyor. VR teknolojileri ve oyun motorları, yapay zeka, blockchain kullanıldığı için aslında hem siber güvenlik oluyor hem yapay zeka oluyor. Buradan mezun olan bir öğrenci piyasaya çıktığında aranan birisi haline geliyor. Ayrıca yurt dışında da çok rahat iş bulabilecek hale geliyor. Burada bir ekosistem oluşturmaya çalışıyoruz. Lisans öğrencilerimiz, lisansüstü öğrencilerimiz, araştırma görevlilerimiz, öğretim üyelerimizin hepsini proje ve eğitimlerimize dahil etmiş bulunmaktayız. Yurt içi ve yurt dışı bağlantılarımız var. Bu sistem ülkemizdeki cari açığı da kapatmaya yardımcı olabilir."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)