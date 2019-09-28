Kampüsü pırıl pırıl yaptılar

Sağlıklı toplum temiz çevreyle başlar ilkesinden hareketle Düzce Üniversitesi tarafından düzenlenen ve farkındalık oluşturan Temiz Üniversite-Temiz Düzce etkinliği, öğrenciler, akademik ve idari personellerin katılımıyla gerçekleştirilmeye devam ediyor.

Akçakoca Bey Siyasal Bilgiler Fakültesi, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokullarıyla eş zamanlı düzenlenen 16. temiz kampüs etkinliğini Düzce Üniversitesi Konuralp Yerleşkesinde bu ay; Orman Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ve Ormancılık Meslek Yüksekokulu gerçekleştirdi. Etkinliğe; Orman Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Haldun Müderrisoğlu, Ormancılık Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Hayati Zengin ve Düzce Üniversitesi mensupları katıldı.

Orman Fakültesi önünden başlayan etkinlikte, yollar, yeşil alanlar ve kampüs çevresinde dikkatli ve itinalı bir şekilde temizlik faaliyeti gerçekleştiren Düzce Üniversitesi mensupları, sürdürülebilir bir yaşam için çevre temizliğine dikkat çekti.

"Temiz Üniversite-Temiz Düzce" etkinliği ile temiz çevre ve yeşil doğa konusunda farkındalık oluşturan Düzce Üniversitesi, kamuoyunun takdirini kazanmayı sürdürüyor.

Kaynak: İHA