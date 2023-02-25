Kamran Aliev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kamran Aliev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kamran Aliev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kamran Aliev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kamran Aliev 15 Ekim 1998 tarihinde Novoivanovka şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Rusya,Azerbaycan uyrukludur.Gerçek adı da Алиев Камран Гурбанович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kamran Aliev Forvet - Forvet Arkası mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Kamran Aliev, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sumqayıt PFK futbol takımında oynamaktadır. Sumqayıt PFK takımına 10 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Kamran Aliev'nin Sumqayıt PFK ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Kamran Aliev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kamran Aliev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kamran Aliev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kamran Aliev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında Khimki II

1 Ocak 2017 yılında Khimki

30 Ağustos 2021 yılında SKA Khabarovsk

27 Ocak 2022 yılında Khimki

28 Ocak 2022 yılında SKA Khabarovsk

1 Temmuz 2022 yılında Arsenal Tula

10 Şubat 2023 yılında Sumqayıt

Kamran Aliev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kamran Aliev şuan Sumqayıt PFK takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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