Kamran İbrahimov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kamran İbrahimov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kamran İbrahimov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kamran İbrahimov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kamran İbrahimov 7 Haziran 1999 tarihinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Azerbaycan uyrukludur.Gerçek adı da Kamran Tahir oğlu İbrahimov şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kamran İbrahimov Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kapaz PFK futbol takımında oynamaktadır. Kapaz PFK takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Kamran İbrahimov'nin Kapaz PFK ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Kamran İbrahimov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kamran İbrahimov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kamran İbrahimov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kamran İbrahimov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Neftçi Baku

1 Temmuz 2022 yılında Kapaz PFK

Kamran İbrahimov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kamran İbrahimov şuan Kapaz PFK takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

Kamran İbrahimov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Azerbaycan U21 takımında 12 numaralı formasıyla 22 Mart 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 17 maçta 0 gol atmıştır.

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