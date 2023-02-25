Kamran Quliyev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kamran Quliyev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kamran Quliyev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kamran Quliyev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kamran Quliyev 11 Mart 2000 tarihinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Azerbaycan uyrukludur.Gerçek adı da Kamran Rüfət oğlu Quliyev şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kamran Quliyev Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MLA Management yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Shamakhi futbol takımında oynamaktadır. FC Shamakhi takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Kamran Quliyev'nin FC Shamakhi ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Kamran Quliyev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kamran Quliyev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 225 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 225 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kamran Quliyev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kamran Quliyev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

25 Temmuz 2018 yılında Jonava

1 Ocak 2020 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2020 yılında Sabah 2

1 Temmuz 2021 yılında Sabah FK

1 Temmuz 2022 yılında Shamakhi

30 Haziran 2023 yılında Sabah FK

Kamran Quliyev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kamran Quliyev şuan FC Shamakhi takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Kamran Quliyev Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Azerbaycan U21 takımında 19 numaralı formasıyla 2 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Azerbaycan U19 takımında 10 numaralı formasıyla 14 Kasım 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 2 gol atmıştır.

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