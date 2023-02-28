Kamron Saidazimov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kamron Saidazimov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kamron Saidazimov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kamron Saidazimov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kamron Saidazimov 14 Şubat 1999 tarihinde doğmuştur. Özbekistan uyrukludur.Gerçek adı da Камрон Саидазимов şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kamron Saidazimov Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Surkhon Termiz futbol takımında oynamaktadır. Surkhon Termiz takımına 29 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Kamron Saidazimov'nin Surkhon Termiz ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Kamron Saidazimov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kamron Saidazimov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kamron Saidazimov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kamron Saidazimov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında AGMK Olmaliq

4 Ocak 2020 yılında Loko Tashkent

5 Ocak 2021 yılında FK Andijon

29 Temmuz 2021 yılında Surkhon

Kamron Saidazimov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kamron Saidazimov şuan Surkhon Termiz takımında oynamakta ve 99 numaralı formayı giymektedir.

Kamron Saidazimov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Özbekistan U23 takımında 16 numaralı formasıyla 25 Mart 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 1 gol atmıştır.

Özbekistan U21 takımında 30 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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