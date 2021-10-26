Kamu bankaları hangileri? Devlet bankaları hangileri 2021? Türkiye'deki bankalar listesi 2021

Merkez Bankasının faiz indirimi sonrası kamu bankaları konut kredi faizlerinde 200 baz puan (yüzde 2) oranında indirim yapıldığını duyurdu. Söz konusu kararın ardından vatandaşlar kamu bankalarının hangileri olduğunu araştırmaya başladılar. Bizlerde sizler için internet arama motorlarında Kamu bankaları hangileri? Devlet bankaları hangileri 2021? sorularına yanıt verdik. İşte Türkiye'deki bankalar listesi 2021...

KAMU BANKALARI HANGİLERİ? DEVLET BANKALARI HANGİLERİ 2021? DEVLET BANKALARI LİSTESİ

Kamu bankaları T.C. Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank'tır. Bu bankaların yanı sıra katılım bankaları; T.C. Ziraat Katılım Bankası, Emlakbank ve Vakıf Katılım'dır.

Ayrıca kamu kaynaklı kalkınma ve yatırım bankaları; Türkiye İller Bankası, Türkiye Exim Bank ve Türkiye Kalkınma Bankası'dır.

Devlet Bankaları Katılım Bankaları Kalkınma ve Yatırım Bankaları

T.C. Ziraat Bankası T.C. Ziraat Katılım Bankası Türkiye İller Bankası

Halkbank Emlakbank Türkiye Exim Bank

VakıfBank Vakıf Katılım Türkiye Kalkınma Bankası

Bu bankalar dışında tüm bankalar özel bankalar olarak adlandırılmaktadır.

TÜRKİYE'DEKİ BANKALAR LİSTESİ 2021