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Kamu bankaları hangileri? Devlet bankaları hangileri 2021? Türkiye'deki bankalar listesi 2021

Türkiye'de çok sayıda kamu ve özel bankalar bulunmaktadır. Bu kapsamda vatandaşlar da internet arama motorlarında Kamu bankaları hangileri? Devlet bankaları hangileri 2021? sorularının yanıtı araştırıyorlar. Türkiye'deki bankalar listesi 2021 haberimizde...

Kamu bankaları hangileri? Devlet bankaları hangileri 2021? Türkiye'deki bankalar listesi 2021

Merkez Bankasının faiz indirimi sonrası kamu bankaları konut kredi faizlerinde 200 baz puan (yüzde 2) oranında indirim yapıldığını duyurdu. Söz konusu kararın ardından vatandaşlar kamu bankalarının hangileri olduğunu araştırmaya başladılar. Bizlerde sizler için internet arama motorlarında Kamu bankaları hangileri? Devlet bankaları hangileri 2021? sorularına yanıt verdik. İşte Türkiye'deki bankalar listesi 2021... 

Kamu bankaları hangileri? Devlet bankaları hangileri 2021? Türkiye'deki bankalar listesi 2021

KAMU BANKALARI HANGİLERİ? DEVLET BANKALARI HANGİLERİ 2021?  DEVLET BANKALARI LİSTESİ

Kamu bankaları T.C. Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank'tır. Bu bankaların yanı sıra katılım bankaları;   T.C. Ziraat Katılım Bankası,  Emlakbank ve  Vakıf Katılım'dır.

Ayrıca kamu kaynaklı kalkınma ve yatırım bankaları;  Türkiye İller Bankası,  Türkiye Exim Bank ve Türkiye Kalkınma Bankası'dır. 

Devlet Bankaları              Katılım Bankaları                         Kalkınma ve Yatırım Bankaları

T.C. Ziraat Bankası           T.C. Ziraat Katılım Bankası           Türkiye İller Bankası

Halkbank                            Emlakbank                                   Türkiye Exim Bank

VakıfBank                           Vakıf Katılım                                 Türkiye Kalkınma Bankası

Bu bankalar dışında tüm bankalar özel bankalar olarak adlandırılmaktadır.

TÜRKİYE'DEKİ BANKALAR LİSTESİ 2021 

Banka/Grup AdıBanka SayısıYurtiçi Şube*Yurtdışı Şube*
Türkiye Bankacılık Sistemi49978371
    Mevduat Bankaları34971571
      Kamusal Sermayeli Mevduat Bankaları3367733
Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.Ş.-172724
Türkiye Halk Bankası A.Ş.-10155
Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.-9354
      Özel Sermayeli Mevduat Bankaları8357528
Akbank T.A.Ş.-7101
Anadolubank A.Ş.-1150
Fibabanka A.Ş.-480
Şekerbank T.A.Ş.-2380
Turkish Bank A.Ş.-80
Türk Ekonomi Bankası A.Ş.-4524
Türkiye İş Bankası A.Ş.-117922
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.-8251
      Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna Devredilen Bankalar220
Adabank A.Ş.-10
Birleşik Fon Bankası A.Ş.-10
      Yabancı Sermayeli Bankalar21246110
         Türkiye´de Kurulmuş Yabancı Sermayeli Bankalar16245410
Alternatifbank A.Ş.-440
Arap Türk Bankası A.Ş.-70
Bank of China Turkey A.Ş.-10
Burgan Bank A.Ş.-320
Citibank A.Ş.-30
Denizbank A.Ş.-6891
Deutsche Bank A.Ş.-10
HSBC Bank A.Ş.-730
ICBC Turkey Bank A.Ş.-390
ING Bank A.Ş.-1710
MUFG Bank Turkey A.Ş.-10
Odea Bank A.Ş.-480
QNB Finansbank A.Ş.-4641
Rabobank A.Ş.-10
Turkland Bank A.Ş.-140
Türkiye Garanti Bankası A.Ş.-8668
         Türkiye´de Şube Açan Yabancı Sermayeli Bankalar570
Bank Mellat-30
Habib Bank Limited-10
Intesa Sanpaolo S.p.A.-10
JPMorgan Chase Bank N.A.-10
Société Générale (SA)-10
   Kalkınma ve Yatırım Bankaları15680
      Kamusal Sermayeli Kalkınma ve Yatırım Bankaları3420
İller Bankası A.Ş.-190
Türk Eximbank-220
Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş.-10
      Özel Sermayeli Kalkınma ve Yatırım Bankaları8220
Aktif Yatırım Bankası A.Ş.-120
D Yatırım Bankası A.Ş.-10
Diler Yatırım Bankası A.Ş.-10
Golden Global Yatırım Bankası A.Ş.-10
GSD Yatırım Bankası A.Ş.-30
İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.-10
Nurol Yatırım Bankası A.Ş.-10
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.-20
      Yabancı Sermayeli Kalkınma ve Yatırım Bankaları440
Bank of America Yatırım Bank A.Ş.-10
BankPozitif Kredi ve Kalkınma Bankası A.Ş.-10
Pasha Yatırım Bankası A.Ş.-10
Standard Chartered Yatırım Bankası Türk A.Ş.-10

Kamu bankaları hangileri? Devlet bankaları hangileri 2021? Türkiye'deki bankalar listesi 2021

Tayfun Altuntaş
Editör
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