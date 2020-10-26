Kamu bankalarından KOBİlere müjde: 100 bin liraya kadar destek kredisi

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve ülke ekonomilerini olumsuz etkileyen yeni tip koronavirüsün getirmiş olduğu salgın sürecinde küçük esnafı yalnız bırakmayan kamu bankalarından bir müjde daha geldi. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, KOBİlere yönelik 100 bin liraya kadar Mikro İşletmeler Paketi'nin hayata geçirileceği duyuruldu. Peki Mikro İşletmeler Paketi nedir? Hangi firmalar yararlanacak? İşte detaylar...

MİKRO İŞLETMELER PAKETİ NEDİR?

Konuya dair yapılan açıklamada, koronavirüs salgının getirmiş olduğu pandemi sürecinden ekonomik anlamda zarar gören küçük esnafa yönelik kredinin hayata geçirileceği duyuruldu. 100 bin liraya kadar kredi imkanı sağlayan Mikro İşletmeler Paketi ile KOBİ'lerin başta maaş ve kira ödemeleri olmak üzere temel maliyetlerinin karşılaması, böylece KOBİ'lerin finansman ihtiyaçlarını giderilmesi ile beraber nakit desteği sağlanarak tedarikçileri ile aralarındaki nakit akışının korunması hedefleniyor. Verilen bilgiye göre, KGF teminatlı olarak 48 aya kadar vadeyle yıllık yüzde 11,5 faiz oranıyla kullandırılacak krediden cirosu 3 milyon TL'ye kadar olan firmalar yararlanabilecek. 1 milyon TL'nin altında ciroya ulaşan işletmelere 50 bin TL'ye kadar limit açılırken, 1 milyon TL ile 3 milyon TL arasında ciroya ulaşan işletmelerin azami kredi limiti ise 100 bin TL olacak.

HANGİ FİRMALAR YARARLANACAK?

Mikro İşletmeler Destek Paketi'nden yalnızca cirosu 3 milyon liraya kadar olan işletmeler yararlanabilecek. Temel gderlerin karşılanması için verilen kredi kapsamında firmaların kredi limitinin en fazla yüzde 10'u nakit olarak serbest kullanıma bırakılacak, en az yüzde 90'lik kısmı ise işletme giderlerinin finansmanı amacıyla 3. Kişilere ve Satıcılara Havale-EFT ve Kurumsal kart üzerinden ödenecek. Böylece yeni destek paketi ile işletmelerin maaş ve kira gibi temel giderleri karşılanmış olacak.

Mikro İşletmeler Destek Paketi kapsamında Nakit İşletme Kredisi'nin yanı sıra firmalar, Kurumsal kart, DBS-Doğrudan Borçlandırma Sistemi, TZF-Tedarik Zinciri Finansmanı Mal Alımına Yönelik Teminat Mektubu, Güvenceli Çek, Nakit Çekimine Kapalı Kurumsal Kredili Mevduat Hesabı ürünleri üzerinden Nakit İşletme Kredisi kullanabilecek.