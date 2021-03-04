Kamu bankalarının mesai saatleri değişti!

Kontrollü normalleşme çerçevesinde bir adım da kamu bankalarından geldi. Koronavirüs salgını nedeniyle bir süredir 09.00-12.30 ve 13.30-16.00 saatleri arasında müşteri kabul eden bankalar mesai saatlerini yarından itibaren yeniden düzenledi.

Yeni düzenlemeye göre, Ziraat Bankası, Halkbank ve VakıfBank'in, 5 Mart'tan itibaren şubelere müşteri kabul saatleri 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 olarak güncellendi.