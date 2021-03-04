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Kamu bankalarının mesai saatleri değişti!

Kamu bankaları kontrollü normalleşme kapsamında mesai saatlerinde düzenlemeye gitti. Yarından itibaren uygulamaya koyulacak yeni düzenlemeye göre bankalar yeniden 09.00-17.00 saatleri arasında hizmet verecek.

Kamu bankalarının mesai saatleri değişti!

Kontrollü normalleşme çerçevesinde bir adım da kamu bankalarından geldi. Koronavirüs salgını nedeniyle bir süredir 09.00-12.30 ve 13.30-16.00 saatleri arasında müşteri kabul eden bankalar mesai saatlerini yarından itibaren yeniden düzenledi.

Yeni düzenlemeye göre, Ziraat Bankası, Halkbank ve VakıfBank'in, 5 Mart'tan itibaren şubelere müşteri kabul saatleri 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 olarak güncellendi.

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü
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