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Kamu çalışanlarına müjde: 10 milyondan fazla kişiyi ilgilendiriyor! Maraton başladı, zam oranları belli oluyor!

Kamu çalışanlarının maaşlarına yönelik zamlarla ilgili sözleşme ve zam maratonunun resmen başladığı duyuruldu. 10 milyondan fazla memur, işçi ve memur emeklisini ilgilendiren zam oranlarıyla ilgili flaş detaylar ortaya çıktı.

Kamu çalışanlarına müjde: 10 milyondan fazla kişiyi ilgilendiriyor! Maraton başladı, zam oranları belli oluyor!

Kamu çalışanlarının maaşlarına yapılacak zamlarla ilgili sözleşme ve zam maratonunun resmen başladığı öğrenildi. Toplu iş sözleşmeleri görüşmelerinde geri sayım başlamışken 10 milyondan fazla işçi, memur ve memur emeklisi de heyecanla, buradan çıkacak sonuçları bekliyor. 

TÜRK-İŞ VE HAK-İŞ İLK KEZ ORTAK OLUYOR

Kamuyla ilgili herkesi ilgilendiren kararın öncesinde, yaklaşık 720 bin kamu işçisi için pazarlık başlarken, ağustosta da 3.5 milyon memur, 5.5 milyon memur emeklisi için ücret ve maaşlarda yapılacak artış için masaya oturulacak.

Kamu çalışanlarına müjde: 10 milyondan fazla kişiyi ilgilendiriyor! Maraton başladı, zam oranları belli oluyor!

Sabah'tan Hazal Ateş'in haberine göre, Türk-İş ile Hak-İş ilk defa ortak hareket ederek işçilerin mali ve sosyal haklarına ilişkin protokolü Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na sunacak.

Kamu çalışanlarına müjde: 10 milyondan fazla kişiyi ilgilendiriyor! Maraton başladı, zam oranları belli oluyor!

AĞUSTOS AYINDA BELLİ OLACAK

Ağustos ayında da memurlarla toplu görüşme masası kurulacak. Toplam 3.5 milyon memur ile 5.5 milyon memur emeklisinin maaşlarına yapılacak zam oranı belirlenecek.

Kamu çalışanlarına müjde: 10 milyondan fazla kişiyi ilgilendiriyor! Maraton başladı, zam oranları belli oluyor!

Tüm bu görüşme ve maratonun neticesinde yaklaşık 10 milyon işçi, memur ve memur emeklisinin alacağı zam oranları ve zamlı maaşları ortaya çıkmış olacak.

Kamu çalışanlarına müjde: 10 milyondan fazla kişiyi ilgilendiriyor! Maraton başladı, zam oranları belli oluyor!

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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