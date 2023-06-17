Kamu çalışanlarına talih kuşu kondu! O tarihte dev ikramiye alacaklar

Bu yıl, devlet ve bağlı kurumlarda çalışan işçilere ek ödemeler yapılacak. Cumhurbaşkanı tarafından imzalanan ve Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, 6772 sayılı kanun kapsamında olan kurumlarda çalışan işçilere ek ödemeler iki aşamada gerçekleştirilecek. İlk ödeme 23 Haziran'da, ikinci ödeme ise 18 Aralık'ta yapılacak.

Bu karar, devlet ve bağlı kurumlarda çalışan işçilerin mali durumlarını desteklemeyi amaçlamaktadır. Ek ödemeler, belirlenen tarihlerde işçilerin hesaplarına yatırılacak ve onların maddi açıdan rahatlamasını sağlayacaktır.





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İşçilere yapılan ek ödemeler, çalışma hayatlarındaki katkılarının bir göstergesi olarak kabul edilebilir. Bu düzenleme, işçilerin mali açıdan daha güvende hissetmelerini sağlamak amacıyla hayata geçirilmiştir.

Devlet ve bağlı kurumlarda çalışan işçilere yönelik bu ek ödeme uygulaması, ilgili yasal düzenlemeler çerçevesinde gerçekleştirilecektir. İşçiler, belirlenen tarihlerde ek ödemelerini alacaklar ve maddi açıdan rahat bir nefes alacaklardır.