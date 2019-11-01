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  3. Kamu görevlerini taşıyan araç kaza yaptı: 1 yaralı

Kamu görevlerini taşıyan araç kaza yaptı: 1 yaralı

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde kamu görevlerini taşıyan araç kaza yaptı, 1 kişi yaralandı.

Kamu görevlerini taşıyan araç kaza yaptı: 1 yaralı

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde kamu görevlerini taşıyan araç kaza yaptı, 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Tepecik Mahallesi yolunda, Mustafakemalpaşa Sosyal Hizmet Merkezinde çalışan personeli taşıyan araç karşı yönden gelen araçla çarpıştı. Göreve giderken yaşanan kazada başından yaralanan görevli sürücü hastanede tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kamu görevlerini taşıyan araç kaza yaptı: 1 yaralı

Kamu görevlerini taşıyan araç kaza yaptı: 1 yaralı

Kaynak: İHA

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