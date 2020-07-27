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Kamu işçilerinin tediye ödemeleri bugün hesaplarda

Aile. Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kamuda istihdam edilen işçilere ödenen ilave tediyelerin üçüncüsünün bugün hesaplara yatırılacağını açıkladı.

Kamu işçilerinin tediye ödemeleri bugün hesaplarda

Aile. Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kamuda istihdam edilen işçilere ödenen ilave tediyelere ilişkin olarak yazılı açıklama yaptı. 

Bakan Selçuk açıklamasında, "Kamuda istihdam edilen işçilere ödenecek ilave tediyelerin 3’üncüsü bugün hesaplara yatırılacak. Son ödeme ise 14 Aralık tarihinde gerçekleştirilecek. Bakanlık olarak, her zaman olduğu gibi Türkiyemizin geleceği için değer üreten, kalkınmamızın en büyük destekçisi olan işçi kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kamu işçilerinin tediye ödemeleri bugün hesaplarda

SON ÖDEMENİN TARİHİ DE BELLİ OLDU

Selçuk işçilerin tediye ödemelerinin Kurban Bayramı öncesi yapıldığına dikkat çekerek tüm işçilerin bayramını tebrik etti.Kamuda istihdam edilen işçilere ödenen ilave tediyeler, 26 günü kanundan kaynaklı, 26 günü de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla olmak üzere toplamda 52 gün olarak ödenmekte. Öte yandan  yılda 4 kez yapılan ödemelerin ilki 31 Ocak, ikincisi  22 Mayıs tarihlerinde hesaplara yatırılmıştı. Üçüncü ödeme bugün, son ödeme ise 14 Aralık tarihinde ödenecek.

Tayfun Altuntaş
Editör


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