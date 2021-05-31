Kamu işçisi zammı

Türk-İş Genel Mali Sekreteri Ağar, 2021 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü'ne dair, "Sözleşmenin masada sonuçlanmasını istiyoruz. Taleplerimiz oldukça makul düzeyde. Taleplerimize olumlu karşılık verilirse bu süreç en kısa sürede uzlaşıyla sonuçlanır." dedi.

Taleplerini zam öncesi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'e sunan Türk-iş ve Hak-iş, verilecek kararın bu yıl daha fazla işçiyi etkileyeceğini açıkladı.

Amaçlarının işçilerin geçim sıkıntılarının giderilmesi ve işçilerin sosyal ödeneklerden yararlanmasını isteyen Ağar, şu açıklamalarda bulundu;

"İşçilerin ücret sorunları, zorunlu emekliliğe sevk edilme durumları ve tayin haklarının almaması sorunları masaya yatırılmalı ve çözüm yolları aranmalıdır. 696 sayılı KHK ile kadroya alınan işçilerin almış oldukları ücretlerinde büyük oranda dengesizlik vardır. Bunun sebebini şu anda söylememe gerek yok. Ancak şunu söyleyebilirim ki bunun sebebi biz değiliz. İş barışının sağlanması ve iş veriminin artırılması için bu ücret dengesizliğinin giderilmesini önemsiyoruz."

KAMUDA TAŞERON SONLANDIRILMALI

KİT'ler başta olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan işçilerin kadro beklediğini belirten Ağar; kamudaki taşeron çalışma sonlandırılmalı. Gelir vergi yapısı ve net ücretteki gerileme işçiler açısından sıkıntı yaratmaktadır, şeklinde açıklamalarda bulundu. Ayrıca ek olarak şunları da dile getirdi;

"Konfederasyonumuz, geçen dönemlerde olduğu gibi bu yıl da bünyesinde 'Koordinasyon Kurulu' oluşturdu. Toplu iş sözleşmesi sürecini Koordinasyon Kurulu olarak birlikte yürütüyoruz. Müzakerelerde üye sendikalarımızın doğrudan görüşeceği hususlar da bulunmaktadır. İşletmeye, iş yerine özgü sorunlar taraflar arasında görüşülerek çözüme kavuşturulacaktır."

Tüm kamu işçilerinin en düşük brüt ücretinin öncelikle 4 bin 800 liraya yükseltilmesini isteyen Türk-İş ve Hak-İş, 2021-2022 için ilk 6 ay yüzde 20, diğer 6 aylar için enflasyon artı yüzde 3 refah payı talep ederek, resmi sürecin resmen bugün başladığını dile getirerek, zam konusunun masa da uzlaşı ile sonlanmasını istediklerini bildirdi.