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  3. Kamu işçisine zam geliyor! yüzde 2,5'lik ilave zam konuşuluyor

Kamu işçisine zam geliyor! yüzde 2,5'lik ilave zam konuşuluyor

Konuyla ilgili olarak Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay açıklamada bulundu. Memur ve memur emeklisine verilen yüzde 2,5'lik ilave zammın ardından 700 bin kamu işçisinin de yararlanması için çalışmaların devam ettiğini açıkladı.

Kamu işçisine zam geliyor! yüzde 2,5'lik ilave zam konuşuluyor

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay yaptığı açıklamada memur ve memur emeklisine verilen yüzde 2,5'lik ilave zammı kamu işçisi için de istediklerini belirtti.

Kamu işçisine zam geliyor! yüzde 2,5'lik ilave zam konuşuluyor

Bu yöndeki taleplerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve hükümet yetkililerine ilettiklerini vurgulayan Atalay, şöyle konuştu:

"Çalışanlar olarak hepimiz aynı çatının altındayız. İşçiyi bu zammın dışında tutmak doğru değil. Bunun için yasal bir düzenlemeye ihtiyaç yok. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu yöndeki açıklamayı en kısa sürede yapmasını bekliyoruz. Bu açıklamanın ardından, 700 bin kamu işçisinin ücretlerine yüzde 2,5'lik zam şubat ayındaki ücretlere yansıyacaktır. Memur, memur emeklisi ve kamu işçisinin alacağı yüzde 2,5'lik ilave zammın, işçi ve Bağ-Kur emeklilerine de verilmesi gerekiyor."

Kamu işçisine zam geliyor! yüzde 2,5'lik ilave zam konuşuluyor

İLK 6 AY YÜZDE 12 ZAM YAPILMIŞTI

Hükümet ve işçi konfederasyonları arasında Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü üzerinde 11 Ağustos 2021'de sağlanan anlaşmaya göre, taban ücretleri 4 bin 100 liraya yükseltilen kamu işçilerinin ücretlerine 2021-2022'nin ilk 6 ayı için yüzde 12, diğer 6 aylar için yüzde 5 artı enflasyon farkı oranında zam yapılmıştı.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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