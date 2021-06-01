İş arayanların heyecanla beklediği açıklama geldi. İŞKUR 4.500 TL maaşla KPSS'li ve KPSS şartsız belediye memuru alımı ilanı yayımladı. İşte Kamu memur alımı ilanları 2021| Kamu memur alımı başvuru şartları 2021 detayları...

KAMU MEMUR ALIMI İLANLARI 2021

İŞKUR, iş arayanların heyecanla beklediği açıklamayı gerçekleştirerek KPSS'li ve KPSS şartsız belediye memuru alımı için detaylar paylaştı. Açıklamada farklı şehirlerden belediyeler bünyesine en az lise mezunu adaylar arasından kamu personeli alımı yapılacağına yer verildi. Duyuruda "Belediyeler sözleşmeli ve kadrolu memur alımları yapılmaktadır. Bu kapsamda belediyelerin alacağı bölümler mühendis, zabıta, mimar, evrak memuru, odacı, teknisyeni tekniker, muhasebe personeli, daire başkanı, insan kaynakları personeli, şube müdürü, özel kalem, bölüm şefi ve hesap uzmanıdır. Belirtilen bölümler için farklı maaş uygulaması bulunmaktadır." açıklamalarına yer verildi.

BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

55-60 KPSS puan şartı ve KPSS şartsız en az lise mezunları arasından belediye memuru alımı yapılacak. Belediyede memur olmak isteyen kişilerin lise, ön lisans ve lisans mezuniyet dereceleri esas alınmaktadır. KPSS'den pozisyon için geçerli notu alan kişiler, kontenjanlara başvuru belgeleri ve sınav sonuç belgeleri ile başvuru yapabilmektedirler. Belediye memuru olabilmek için KPSS'den en az 60 puan almak gerekmektedir. Bu şartları karşılayan adaylara ilgili birimler tarafından geri dönüş yapılarak mülakat ve sonraki süreç belirlenmektedir.

BAŞVURU YAPILACAK OLAN KADROLAR

İŞKUR sayfasında yayımlanan duyuruda memur alımının yapılacağı kadrolar açıklandı.

KAMU MEMUR ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI 2021

Gerçekleştirilen duyuru ile belediye alımlarında başvuru şartları açıklandı. Belediyelerde çalışmak isteyenler için başvuru şartları;

a) Türk vatandaşı olmak,

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c) Türk Ceza Kanunu'nun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak, f) İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak,

g) Hangi kadroya başvuru yaptığına dair dilekçe (Her aday eğitim durumuna göre ilan edilen yalnızca bir kadroya başvuru yapacaktır