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Kamu toplu iş sözleşmesi 2021 | Hak - İş, Türk-İş toplu sözleşme 2021 son dakika

Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren taşeron ve kamu işçilerinin maaş zammına ilişkin detaylar merak ediliyor. Temmuz ayının zam oranının belirlenmesine günler kalmışken İşte Kamu toplu iş sözleşmesi 2021 | Hak - İş Türk-İş toplu sözleşme 2021 son dakika bilgileri haberimizde...

Kamu toplu iş sözleşmesi 2021 | Hak - İş, Türk-İş toplu sözleşme 2021 son dakika

Taşeron ve kamu işçileri temmuz zammı için geri sayıma başladı. Tutarın belirlenmesine günler kalmışken Türk-İş ve Hak-İş de zam talebini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na iletti. Bunun üzerine internet kullanıcıları arama motorlarında, Kamu toplu iş sözleşmesi 2021 | Hak - İş Türk-İş toplu sözleşme 2021 son dakika konularını araştırıyor. İşte tüm detaylar...

KAMU TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ 2021

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, toplu sözleşme müzakerelerinin uzun bir süreç olduğunu belirterek, "Ama biz bunu ne kadar kısa sürede, ne kadar geniş bir uzlaşma zemininde başarırsak Türkiye'deki çalışma hayatının istikrarına ve Türkiye'deki demokrasiye o kadar katkı yapmış oluruz." ifadelerini kullandı.

Sözleşme kapsamındaki işçi sayısının artması ve kamuda yakın sayıda üyeyi temsil etmeleri dolayısıyla Türk-İş ve Hak-İş, bu dönem birlikte hareket etti. Konfederasyonların taleplerini sunmasıyla resmi olarak başlayan pazarlık sürecinin, yürütülecek müzakerelerin ardından temmuz ayında sonuçlanması bekleniyor.

Kamu toplu iş sözleşmesi 2021 | Hak - İş, Türk-İş toplu sözleşme 2021 son dakika

HAK - İŞ, TÜRK-İŞ TOPLU SÖZLEŞME 2021 SON DAKİKA

Türk-İş ve Hak-İş, kamu işçisinin en düşük brüt ücretinin öncelikle 4.800 liraya yükseltilmesini, 2021-2022 için ilk 6 ay yüzde 20, diğer 6 aylar için enflasyon artı yüzde 3 refah payı talep etti.

Kamu toplu iş sözleşmesi 2021 | Hak - İş, Türk-İş toplu sözleşme 2021 son dakika

Sözleşme kapsamındaki işçi sayısının artması ve kamuda yakın sayıda üyeyi temsil etmeleri dolayısıyla Türk-İş ve Hak-İş, bu dönem birlikte hareket etti. Konfederasyonların taleplerini sunmasıyla resmi olarak başlayan pazarlık sürecinin, yürütülecek müzakerelerin ardından temmuz ayında sonuçlanması bekleniyor.

Kamu toplu iş sözleşmesi 2021 | Hak - İş, Türk-İş toplu sözleşme 2021 son dakika

İLAVE TEDİYE NEDİR?

6772 sayılı kanun kapsamında kamu işçilerine yılda 52 günlük ilave tediye ödeneceği hüküm altına alınmıştır. İlave tediye kanunla güvence altına alınmış bir haktır ve bütün kamu işçileri bu haktan yararlanmaktadır.

Kamu toplu iş sözleşmesi 2021 | Hak - İş, Türk-İş toplu sözleşme 2021 son dakika

Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinde kadroya geçen işçilere, ayrı bir tüzel kişiliği bulunmaksızın devlet tüzel kişiliği içerisinde yer alan genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerine ait olan bir kurumlarda kadroya geçen işçilere yılda 52 günlük tediye ödenmesi gerekmektedir.

Kamu toplu iş sözleşmesi 2021 | Hak - İş, Türk-İş toplu sözleşme 2021 son dakika

KİMLER TEDİYE ÖDEMESİ ALABİLİR?

52 günlük ikramiye ödemeleri her işçiye verilmiyor. 6772 sayılı Devlet ve Ona Bağlı Müesseselerde Çalışan İşçilere İlave Tediye Yapılması Hakkındaki Kanunun içinde olan aşağıdaki kapsama giren kurumlardaki kadrolu kamu işçilerine ilave tediye ödemesi yapılır:

Kamu toplu iş sözleşmesi 2021 | Hak - İş, Türk-İş toplu sözleşme 2021 son dakika

  • Sermayesinin yarısından fazlası devlete ait olan kurum ve kuruluşlar,
  • Kamu iktisadi teşekkülleri,
  • Genel ve katma bütçeli kurumlar,
  • Özel bütçeli idareler,
  • Belediye ve özel idareler "hizmet akdi" ile çalışan işçiler.

Kamu toplu iş sözleşmesi 2021 | Hak - İş, Türk-İş toplu sözleşme 2021 son dakika

2021 3. TEDİYE ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Toplam 52 gün olan ikramiyeler 4 taksit şeklinde 13'er günlük olarak hesaplara yatırılıyor. Cumhurbaşkanı kararına göre; ikramiyenin birinci yarısı 29 Ocak'ta, yılın ikici ikramiyesi ise 11 Mayıs'ta ödendi. Bu işçilerden maden işletmelerinin münhasıran yeraltı işlerinde çalışanlarına ise bu yıl yapılacak ilave tediyenin tamamı 24 Aralık'ta verilecek.

Yılın ikinci yarısında Cumhurbaşkanı kararıyla 26 günlük ödeme daha yapılacak. 3'üncü ödeme tarihi belli olduğunda haberimiz güncellenecektir. Anlayışınız için teşekkür ederiz.

Kamu toplu iş sözleşmesi 2021 | Hak - İş, Türk-İş toplu sözleşme 2021 son dakika

2021 TEDİYE ÖDEMELERİ NE KADAR?

İkramiye brüt ücretten hesaplanıyor ve bundan SGK primi ile gelir ve damga vergisi kesintisi yapılıyor. En düşük ödeme 1.108 TL olacak. Bu yıl asgari ücretle çalışan işçi 52 gün üzerinden net 3 bin 646 lira ikramiye alacak.

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