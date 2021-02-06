Kamuran Akkor'un eşi kimdir? Vasfi Uçaroğlu kimdir? Kaç yaşında, neden öldü?

Sesi ile dinleyenleri mest eden şarkıcı Kamuran Akkor'un hayatı hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler Akkor'un eşi hakkında araştırmalarda bulunuyor.

KAMURAN AKKOR'UN EŞİ KİMDİR? VASFİ UÇAROĞLU KİMDİR?

Vasfi Uçaroğlu, 1928 yılında İzmir'de dünya geldi. Türk baterist, orkestra şefidir. Çok uzun bir süredir müzikle iç içe olan Uçaroğlu'nun kendi adını taşıyan bir orkestrası da vardı. Birçok türküye caz yorumu getirmesiyle tanınan sanatçı kendi orkestrası dışında birçok başka orkestrada da çalmış, Tanju Okan, Berkant ve Kamuran Akkor gibi dönemin ünlü solistleriyle birlikte sahne almış, plaklar doldurmuş ve birçok filmde de rol almıştı. 1968 yılında orkestrasının solisti Kamuran Akkor ile hayatlarını birleştirmişlerdi ve 2 çocuğu vardı.

KAÇ YAŞINDA, NEDEN ÖLDÜ?

Uzun süredir Çapa Tıp Fakültesi'nde akciğer kanseri tedavisi gören olan Vasfi Uçaroğlu 30 Haziran 2011'de 83 yaşındayken hayatını kaybetti.