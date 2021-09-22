Kamuya 100 bin yeni personel alımı 2021! Kamu personel alımları nereden yapılıyor? Kamu personel alımı şartları nedir, hangi puan türüyle alım yapılıyor?

Kamu kurumları personel alımları Kariyer Kapısı adresi üzerinden gerçekleşiyor. KPSS sınavına giren adaylar ise kamuya personel alımı ile ilgili soru başlıklarını merak ediyor. İlanları nereden takip edebileceğiniz, işçi alımlarının hangi kapsamlarda gerçekleşeceği ve işe alım sürecine ilişkin gibi bilgilere haberimizin devamından ulaşabilirsiniz. Peki, Kamu personel alımları nereden yapılıyor? Kamu personel alımı şartları nedir, hangi puan türüyle alım yapılıyor? İşte adaylar için en çok merak edilen sorular ve yanıtları...

YETENEK KAPISI ÜZERİNDEN İŞ BULMAK MÜMKÜN MÜ?

İş ilanları, etkinlik, eğitimlerini; iş verenler, Kariyer Kapısı üzerinden duyuruyor. Öğrenci ve mezunlar işverenlere kendileri hakkında doğrudan bilgiyi bu kapıdan verebiliyor. Şartlarda uygunluk gösteren adaylar, iş görüşmesine davet ediliyor.

HANGİ KAMU İŞÇİ ALIM İLANLARINA KPSS VE EKPSS PUANIYLA ALIM YAPILIYOR?

Ön lisans ve lisans düzeyindeki işçi alım ilanlarına KPSS, engelli işçi alım ilanlarına ise EKPSS puanıyla alım yapılıyor. Bu durum, eğitimine bakılmadan temizlik, güvenlik ve koruma, bakım ve onarım hizmetlerindeki işçi alımı ilanlarının dışında kalıyor. Aynı zamanda kömür ve maden işletmelerinin yeraltı işlerinde çalıştırılacak personellerde eğitim durumuna bakılmaksızın noter huzurunda çekilecek kurayla belirleniyor.

KAMU KURUMLARININ İŞ İLANLARINI NEREDEN TAKİP EDEBİLİRİM?

Bu ilanlara yönelik işlemler Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından yürütülüyor. İşe alım süreçlerinin tamamı Kariyer Kapısı adresi üzerinden gerçekleştiriliyor. Kamu ilanlarını "kariyerkapisi. cbiko.gov.tr" adresi üzerinden takip edebilirsiniz.

KAMU KURUM VE KURULUŞLARINA İŞÇİ ALIMLARI HANGİ KAPSAMDA YAPILIYOR?

Türkiye’de iş arayanları ve işçi arayanları bir araya getiren istihdam kaynağı İŞKUR, geçmişten bugüne iş arayanlara umut ışığı olmaya devam ediyor. İstihdamın arttırılmasında büyük payı olan İŞKUR, iş arayanlarında yüzünü güldürüyor. İş Kanunu'na göre, sürekli, geçici veya mevsimlik işçilerin istihdam süreçleri İŞKUR aracılığı ile sağlanıyor. Bugün itibariyle adreste,135 bin açık iş ilanı bulunuyor.

SINAVA TABİ KAMU İŞÇİ ALIM İLANLARINA BAŞVURU İÇİN ALT PUAN SINIRI KAÇTIR?

Ön lisans ve lisans eğitim düzeyindeki işçi alım ilanlarına başvuru yapabilmek için B grubu kadrolar için en son yapılan geçerli KPSS'den en az 60 puan almak gerekiyor. Engelli ve eski hükümlü veya terörle mücadele sırasında malul sayılmayacak şekilde yaralanan statüsündeki işçi alım ilanlarına başvurulabilmesi için ise KPSS/EKPSS'ye girmiş olmak yeterli.

SINAVA (KPSS/EKPSS) TABİ KAMU İŞÇİ ALIM İLANLARINA BAŞVURUDA HANGİ KPSS PUAN TÜRLERİ KULLANILIR?

B grubu kadrolar için çift yıllarda yapılmış ve geçerli olan; lisans mezunları için KPSS P1, KPSS P2 ve KPSS P3 puan türlerinden ilanı veren kamu kurumunca belirlenen puan türü, ön lisans düzeyindeki ilanlarda KPSS P93 puan türü kullanılır. Kariyer mesleklerde ise ilanı veren kamu kurumu tarafından belirlenen geçerli KPSS puan türü kullanılır.

KURAYA TABİ KAMU İLANLARINDA ADAY LİSTELERİ NASIL BELİRLENİR?

Kuraya tabi ilanlarda Kurumun gönderdiği ve ilanda belirtilen şartları taşıyan başvuru sahiplerinin tamamının yer aldığı listeler esas alınmak suretiyle, açık iş sayısının dört katı aday belirleniyor. Ayrıca, aynı sayıda yedek aday, ilanı veren kamu kurumu tarafından noter huzurunda çekilecek kura ile belirleniyor. Sabah gazetesinden Hazal Ateş'in haberine göre kamu kuruluşu istihdam edeceği kişileri, yukarıda belirtilen listelerde yer alan adaylar arasından yapacağı yazılı ve/veya sözlü sınavla belirler.

İŞE ALACAK KURULUŞLAR SINAV DUYURUSUNU NASIL YAPIYOR, SINAV VE İŞE ALIM SÜRECİ NASIL YÜRÜTÜLÜYOR?

Kamu kurum ve kuruluşlarında işe yerleştirilecek kişileri, Kurum tarafından gönderilen listelerdeki adaylar arasında yapacağı sınav ile belirleniyor. Sınav; yazılı veya sözlü yöntemlerden biri veya ikisi kullanılarak yapılıyor.

İŞKUR ARACILIĞIYLA YAPILAN KAMU İŞÇİ ALIMLARINA İŞ ARAYANLAR NASIL BAŞVURU YAPABİLİR?

Kamu işçi ilanları İŞKUR internet şubesinde yayınlanıyor. İlanlara başvuru süresi beş gündür. İş arayanlar niteliklerine uygun kamu ilanlarına başvuru işlemini; https://esube. iskur.gov.tr ve Alo 170 iletişim hattı üzerinden ya da İŞKUR birimine şahsen müracaat ederek yapabilir. Kamuya işçi olarak alınacakların 18 yaşını doldurmuş olması gerekiyor.

KAMU İŞÇİ ALIMLARINDA ÖNCELİK HAKKI NEDİR?

Kamu işçi ilanlarına başvuruda genel başvuru listesinin yanı sıra, öncelikli başvuru listesi oluşturuluyor. Öncelik hakkı işe yerleşme garantisi sağlamamakla birlikte; sınava tabi ilanlara KPSS veya EKPSS puanı olmaksızın başvuru yapabilme imkânı sağlar. Kuraya tabi ilanlara da öncelikli adaylar öncelik hakkı ile başvuru yapabilirler. Genel ve öncelikli başvuru listeleri mevzuatta belirtilen usullere göre ayrı ayrı oluşturularak ilgili kamu kurumuna gönderilir.