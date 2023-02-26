Kamvalethu Cele kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kamvalethu Cele Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kamvalethu Cele adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kamvalethu Cele Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kamvalethu Cele 26 Eylül 2003 tarihinde doğmuştur. Güney Afrika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kamvalethu Cele Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Maritzburg United FC futbol takımında oynamaktadır. Maritzburg United FC takımına - tarihinde katılmıştır. Kamvalethu Cele'nin Maritzburg United FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Kamvalethu Cele Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kamvalethu Cele isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kamvalethu Cele Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kamvalethu Cele Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kamvalethu Cele şuan Maritzburg United FC takımında oynamakta ve 41 numaralı formayı giymektedir.

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