Kamyon aracı biçti: 1 yaralı

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Olay, dün akşam saatlerinde Çınar ilçesinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre plakası öğrenilemeyen kamyon, yanında ilerlerken fark etmediği 21 AAV 450 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisi ile otomobilde bulunan sürücü yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Çınar Devlet Hastanesine kaldırılırken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA