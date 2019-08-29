Kamyon devrildi, domatesler yola saçıldı
Balıkesir'in Susurluk ilçesinde, domates yüklü kamyonun devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı- Kazada kamyonetin kasasında bulunan tonlarca domates yola saçıldı
BALIKESİR (AA) - Balıkesir'de Susurluk ilçesinde, domates yüklü kamyonun devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.
İbrahim Çelikoğlu (50) idaresindeki 26 AAZ 949 plakalı domates yüklü kamyon, Balıkesir- Susurluk kara yolu Aziziye mevkisinde devrildi.
Kazada hafif yaralanan Çelikoğlu, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Susurluk Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kamyondaki tonlarca domatesin yola saçılması nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan yol, itfaiye ekiplerince yapılan temizlik çalışmasının ardından açıldı.
Kaynak: AA
HABERE YORUM KAT