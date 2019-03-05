Kamyon devrilirken kendini araçtan dışarı attı

Bursa'da freni boşalan arı kovanı yüklü kamyonun devrildi. Virajı alamayan kamyonda bulunan bir kişi araç devrildiği sırada kendini dışarıya atarak yaralandı.

Kaza, İznik ilçesi Orhaniye köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hüseyin Bilgin idaresindeki 41 E 2508 plakalı arı kovanı yüklü kamyonun freni boşaldı. Araç virajı alamayarak yan yattı. Bilgin'in yanında oturan Abdullah Şarkı, kamyonun devrileceğini anlayınca kendisini dışarı atarak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Şarkı, İznik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kamyonda bulunan arı kovanları başka kamyona yüklenmesinin ardından devrilen kamyon vinç yardımıyla kaldırıldı.

Kaynak: İHA