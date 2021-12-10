Kamyon Faresi ne demek, TDK'ya göre Kamyon Faresi kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Kamyon faresi ne demek? Kamyon faresi TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi kamyon faresi kelimesi. Peki kamyon faresi ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre kamyon faresi nedir, kamyon faresi kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

KAMYON FARESİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Kamyon faresi kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre kamyon faresi kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Yük taşıyan kamyonlarda saklanıp fırsatını bulduğunda mal çalan kimse



KAMYON FARESİ CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Kamyon farelerinin, kamyonlara şehir dışında bindiğinde inat ediyor musun hâlâ?

