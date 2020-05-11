Kamyon ile minibüs çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı 

İZMİR'in Tire ilçesinde, kamyon ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazası 1 kişi hayatı kayberken, 2 kişi yaralandı.

Kaza, bugün saat 20.30 sıralarında Bayındır - Ödemiş yolu Pınarlı Kavşağı'nda meydana geldi. Aykut Çetin yönetimindeki 09 R 3770 plakalı minibüs, Ödemiş yönünden Tire istikametine seyir halindeyken, karşı yönden gelen Selahattin Subatan yönetimindeki 10 NF 677 plakalı kamyon ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle ehliyetsiz olduğu ileri sürülen Aykut Çetin, minibüste yolcu konumunda bulunan Ali Büyükbayram ve kamyon sürücüsü Selahattin Subatan yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen jandarma çevre güvenliğini sağlarken, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde yolcu konumundaki Ali Büyük Bayram'ın olay yerinde hayatını kaybettiği. Öte yandan, diğer yaralılar ambulanslarla Tire Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralıların tedavisi sürerken, Bölge Trafik Amirliği ekipleri ve Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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Kaynak: DHA