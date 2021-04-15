Aydın'da yol yapım çalışmaları tam gaz devam ediyorNiğde'deki feci kaza ucuz atlatıldı! Otomobille kamyon çarpıştı, 5 kişi yaralandıSima isminin anlamı nedir, Sima ne demektir? Kuranda geçiyor mu?UEFA Avrupa Liginde kritik randevu: Villareal- Dinamo Zagreb ile karşılaşacakSosyal denge tazminatında anlaşma sağlandı: Sendika temsilcileri anlaşmadan memnunİran-Rusya arasında aşı anlaşması, İran 60 milyon doz Sputnik V aşısı alacakNeva isminin anlamı nedir, Neva ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Adıyaman'da 64 yaşındaki adama sokak ortasında saldırdılarNari isminin anlamı nedir, Nari ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Fatsa Belediyesi hazırladığı dergiyi liseli öğrencilere ulaştırıyor
İstanbul15 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. Kamyon ile otomobilin birbirine girdiği kazada 5 kişi yaralandı

Kamyon ile otomobilin birbirine girdiği kazada 5 kişi yaralandı

Niğde'de kamyon ile Kia marka otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Olay yerine gelen ekipler araçta sıkışan yaralıları çıkardı.

Kamyon ile otomobilin birbirine girdiği kazada 5 kişi yaralandı

Edinilen bilgiye göre, Zeynep K. idaresindeki34 RN 4719 plakalı Kia marka otomobil, eski Niğde-Adana yolu Sazlıca kavşağında Nurullah S. yönetimindeki 51 BG 744 plakalı İl Özel İdaresine ait kamyonla çarpıştı.

Kaza sonrası olay yerine polis, itfaiye AFAD ve sağlık ekibi sevk edildi. AFAD ve itfaiye ekipleri, araçta sıkışan yaraları çıkardı.

Kazada yaralanan sürücü Zeynep K. ile Cansu ve Defne B., Gülseren Ç. ve Ela T. 112 Acil servis ekipleri tarafından Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

KAYNAK: İHLAS HABER AJANSI

Kamyon ile otomobilin birbirine girdiği kazada 5 kişi yaralandı

Kamyon ile otomobilin birbirine girdiği kazada 5 kişi yaralandı

Kamyon ile otomobilin birbirine girdiği kazada 5 kişi yaralandı

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT