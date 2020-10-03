Kamyon kazasına desteğe giden itfaiye aracı devrildi!

Elazığ’da devrilen bir kamyona yardıma giden itfaiye aracı seyir halindeyken freninin boşalması sonucu yoldan çıkarak şarrampole devrildi. Kazada kimse yara almazken kamyon kazasına giden 112 ekipleri ise yaralanan iki kişiyi ambulansla hastaneye götürdü.

Elazığ’ın Keban ilçesi ile Malatya’nın Arapgir ilçesi sınırında meydana gelen kazada 44 ACE 216 plakalı hırdavat yüklü kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dereye yuvarlandı. Aracın içinde bulunan 2 kişi yaralandı.Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık,jandarma,AFAD,UMKE ve itfaiye ekibi sevk edildi.

KAZADA KİMSE YARALANMADI

Ancak İtfaiye ekibinin bulunduğu araç, pala çöpü deresi mevkiinde freni boşalması sonucu şarampole devrildi. Kazadan itfaiye erleri yara almadan kurtuldu. Diğer kazada ekipler tarafından araçtan çıkarılan 2 yaralı, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Jandarma ekipleri, kaza yerinde inceleme yaptı.