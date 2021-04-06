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  3. Kamyon sürücüsü direksiyon başında bayıldı, facianın eşiğinden dönüldü

Kamyon sürücüsü direksiyon başında bayıldı, facianın eşiğinden dönüldü

Sancaktepe'de seyir halinde olan kamyonun sürücüsü bayıldı. Sürücünün bayılmasıyla kontrolden çıkan kamyon, park halindeki 5 araca çarptı. Can kaybının yaşanmadığı kazada maddi hasar meydana geldi.

Kamyon sürücüsü direksiyon başında bayıldı, facianın eşiğinden dönüldü

Sancaktepe'de seyir halindeyken bayılan bir kamyon sürücüsü 5 aracı perte çıkardı. Adeta faciadan dönülen kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

ŞANS ESERİ ÖLEN YA DA YARALANAN OLMADI

Kaza, sabah 07.30 saatlerinde Sancaktepe Akpınar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 34 ZH 0789 plakalı kamyon ile sokakta ilerleyen Halis Çelik, bir anda bayıldı ve park halindeki 5 araca çarptı. Adeta faciadan dönülen kazada 5 araç maddi hasar alırken, araçlardan biri de çarpmanın etkisiyle bir binanın merdivenlerine çarptı. Olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kazada şans eseri yaralanan ya da ölen olmadı.

Kazayı yapan kamyon şoförü Kadir Karataş, "Evden çıktım ben bu sabah, otuz senedir burada oturuyorum zaten. Arkadaşı almaya giderken düşmüş bayılmışım, buraya nasıl geldiğimi bilmiyorum. Kendimdeydim evden yeni çıktım, yüz metre gittim ondan sonra bayılmışım" ifadelerini kullandı.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı

Kamyon sürücüsü direksiyon başında bayıldı, facianın eşiğinden dönüldü

Kamyon sürücüsü direksiyon başında bayıldı, facianın eşiğinden dönüldü

Kamyon sürücüsü direksiyon başında bayıldı, facianın eşiğinden dönüldü

Kamyon sürücüsü direksiyon başında bayıldı, facianın eşiğinden dönüldü

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