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  3. Kamyona arkadan çarpan minibüste 2 ölü, 11 yaralı (3)

Kamyona arkadan çarpan minibüste 2 ölü, 11 yaralı (3)

Konya'da, 2 kişinin hayatını kaybettiği, 11 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kamyona arkadan çarpan minibüste 2 ölü, 11 yaralı (3)

KAZA GÜVENLİK KAMERASINDA

Konya'da, 2 kişinin hayatını kaybettiği, 11 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde kamyonun geri manevra yaptığı sırada, durumu fark eden minibüs sürücüsünün selektör yaptığı ve kamyona arkadan çarptığı görülüyor.

Kazada hayatını kaybeden evli Mevlüt Karasakal'ın ise Beyşehir Belediyesi İmar Müdürlüğü'nde görev yaptığı öğrenildi.

FOTOĞRAFLI

DHA

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