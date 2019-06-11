Kamyona çarpan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı
ANKARA'nın Gölbaşı ilçesinde kırmızı ışıkta duran kamyona arkadan gelen motosiklet çarptı.
ANKARA'nın Gölbaşı ilçesinde kırmızı ışıkta duran kamyona arkadan gelen motosiklet çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü Özgür Aktaş, ağır yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde Gölbaşı-Haymana Karayolu'nun 3'üncü kilometresinde meydana geldi. Haymana yönüne gide Özgür Aktaş'ın kullandığı 06 GD 0977 plakalı motosiklet, kavşakta kırmızı ışıkta duran 06 DYA 75 plakalı kamyona arkadan çarptı. Motosiklet ile birlikte kamyonun altına giren sürücü Aktaş, ağır yaralandı. Aktaş, ambulansla Gölbaşı Ahmet Özsoy Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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DHA
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