Kamyonda ev eşyası var dediler! İçinden 60 göçmen çıktı!

Van'da güvenlik kontrolü sırasında bir kamyon durduruldu. Kamyon şoförü araçta ev eşyası olduğunu söyledi. Ancak aracı kontrol etmek isteyen jandarma ekipleri aracın içinde 60 göçmen olduğunu tespit etti.

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Kamyonda ev eşyası var dediler! İçinden 60 göçmen çıktı!

Van'ın Muradiye ilçesinde icra edilen devriye faaliyetinde jandarma timleri durdurdukları bir kamyonun şoförüne yaptığı sorgulamada ‘ev eşyası var’ cevabını aldı.

EŞYALARIN ARKASINA SAKLANMIŞ GÖÇMENLER TESPİT EDİLDİ

Jandarma ekipleri şoförün tedirgin hareketlerinden şüphelendi ve kamyon kasasını kontrol etmek için açtıklarında eşyaların arkasında saklanmış 60 Afganistan uyruklu düzensiz göçmenle karşılaştı. Yakalanan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderilecek olup, kamyon sürücüsü A.D. gözaltına alındı.
Kamyonda ev eşyası var dediler! İçinden 60 göçmen çıktı!Kamyonda ev eşyası var dediler! İçinden 60 göçmen çıktı!

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