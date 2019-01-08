Kamyonet eve girdi!

Yoldaki buzlanma nedeniyle diraksiyon hakimiyetini kaybeden kamyonet şöforü önce kaldırıma çarptı sonra da Hamide-Veli Çakmak çiftinin evine girdi. 80 Yaşındaki Hamide Çakmak o sırada salonda bulunmuyordu, 83 yaşındaki Veli Çakmak ise Kur'an okuyordu.

Yaşlı çifte korku dolu anlar yaşatan olayı anlatan Hamide Çakmak, “Abdest almaya gittim. Bir baktım böyle olmuş. Şurada oturuyordum. Çok korktum. Allah gönderdi beni abdest almaya.” diyerek gözyaşlarına boğuldu.

Salonda Kur'an okuduğunu söyleyen Veli Çakmak ise, “Arabanın geldiğini duydum. Bir anda vurdu.” dedi.

Şoku atlatamayan yaşlı çifte komşuları yardım ederken, facianın eşiğinden kıl payı dönüldü. Olay yerine gelen polis ekipleri ise kamyonetin şoförü Ercan Yalçınkaya’nın ifadesini alarak, olay yerinde inceleme yaptı.