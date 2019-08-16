Kamyonet şarampole uçtu: 1 yaralı

İngilizler İstanbul'u UEFA'ya şikayet etti!

Bülent Arınç’tan yeni parti açıklaması: Yaptıkları yanlış

Grönland'dan Trump'a cevap: Bu 1 Nisan şakası olmalı, satılık değiliz!

Hükümetin zam teklifine Memur Sen'den tepki: Gerçekçi ve yeterli değil