Kamyonet uçurumdan yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı

ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde, kontrolden çıkan kamyonetin 40 metrelik uçurumdan yuvarlanması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Kaza, Gazipaşa'ya yaklaşık 25 kilometre mesafedeki Yeniköy Mahallesi'nde meydana geldi. Rasim Demiral (57) yönetimindeki 15 EK 644 plakalı kamyonet, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle yaklaşık 40 metrelik uçurumdan yuvarlandı. Kamyonetin hurdaya döndüğü kazada sürücü Rasim Demiral ve araçta bulunan Hasan Gürgen (50) ağır yaralandı. Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesiyle olay yerine ambulans ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Yaralılardan Hasan Gürgen daha sonra ALKÜ Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Gürgen, burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Rasim Demiral'ın tedavisinin ise sürdüğü belirtildi.

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Kaynak: DHA