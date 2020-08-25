Kamyonet yakıt pompasını parçaladı! Facianın eşiğinden dönüldü

Adıyaman'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği bir kamyonet, kontrolden çıkarak akaryakıt istasyonuna girdi. İstasyondaki yakıt pompasını parçalayan kamyonet, metrelerce takla atarak ters döndü. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüyü hastaneye kaldırırken büyük bir faciadan kıl payı kurtuldu.