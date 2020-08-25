Kamyonet yakıt pompasını parçaladı! Facianın eşiğinden dönüldü
Adıyaman'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği bir kamyonet, kontrolden çıkarak akaryakıt istasyonuna girdi. İstasyondaki yakıt pompasını parçalayan kamyonet, metrelerce takla atarak ters döndü. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüyü hastaneye kaldırırken büyük bir faciadan kıl payı kurtuldu.
Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde yaşanan olayda bir kamyonet kontrolden çıkarak akaryakıt istasyonuna girip yakıt pompasını parçaladı. Kazada çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı kamyonet sürücüsünü ambulansla hastaneye kaldırdı. Olayın ardından yaşanan anlar kameralara yansırken sürücü ise büyük bir faciadan eşiğinden dönüldü.
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