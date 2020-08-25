  1. WEB TV
  2. GÜNDEM
  3. Kamyonet yakıt pompasını parçaladı! Facianın eşiğinden dönüldü

Kamyonet yakıt pompasını parçaladı! Facianın eşiğinden dönüldü

Adıyaman'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği bir kamyonet, kontrolden çıkarak akaryakıt istasyonuna girdi. İstasyondaki yakıt pompasını parçalayan kamyonet, metrelerce takla atarak ters döndü. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüyü hastaneye kaldırırken büyük bir faciadan kıl payı kurtuldu.

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde yaşanan olayda bir kamyonet kontrolden çıkarak akaryakıt istasyonuna girip yakıt pompasını parçaladı. Kazada çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı kamyonet sürücüsünü ambulansla hastaneye kaldırdı. Olayın ardından yaşanan anlar kameralara yansırken sürücü ise büyük bir faciadan eşiğinden dönüldü.

Kocaeli'nde zincirleme kaza! 3 ölü 4 yaralıKocaeli'nde zincirleme kaza! 3 ölü 4 yaralı

TikTok fenomeni canlı yayında bir kadını darp etti!TikTok fenomeni canlı yayında bir kadını darp etti!

Lahmacun-ayranın 150 liraya satıldığı sosyetik işletmede maske kavgası!Lahmacun-ayranın 150 liraya satıldığı sosyetik işletmede maske kavgası!

Gece kulübü baskınında 26 kişiye koronavirüs şoku!Gece kulübü baskınında 26 kişiye koronavirüs şoku!

 

25 Ağustos 2020 Salı 09:21
VİDEOYA YORUM KAT
Benzer Videolar
TikTok fenomeni canlı yayında bir kadını darp etti!
TikTok fenomeni canlı yayında bir kadını darp etti!
Lahmacun-ayranın 150 liraya satıldığı sosyetik işletmede maske kavgası!
Lahmacun-ayranın 150 liraya satıldığı sosyetik işletmede maske kavgası!
Gece kulübü baskınında 26 kişiye koronavirüs şoku!
Gece kulübü baskınında 26 kişiye koronavirüs şoku!
Şehit Uzman Çavuş Kıran, memleketinde son yolculuğuna uğurlandı!
Şehit Uzman Çavuş Kıran, memleketinde son yolculuğuna uğurlandı!
Sevgililerin araba hırsızlığı kamerada! Sevgilisi itti, o düz kontak yaptı
Sevgililerin araba hırsızlığı kamerada! Sevgilisi itti, o düz kontak yaptı
Sivas'ta bir köydeki köpeklere tecavüz skandalı! "Bu adama engel olamıyorum''
Sivas'ta bir köydeki köpeklere tecavüz skandalı! "Bu adama engel olamıyorum''
Ayağına beton çivisi batan çocuğun çığlıkları yeri göğü inletti!
Ayağına beton çivisi batan çocuğun çığlıkları yeri göğü inletti!
Hava durumu 24 - 25 - 26 Ağustos 2020 Sıcaklıklar yükseliyor!
Hava durumu 24 - 25 - 26 Ağustos 2020 Sıcaklıklar yükseliyor!
Sinema salonunda cinsel ilişkiye girdikleri video sosyal medyada çok izlendi!
Sinema salonunda cinsel ilişkiye girdikleri video sosyal medyada çok izlendi!
Hıncal Uluç'tan Defne Joy Foster açıklaması: ''Su testisi su yolunda kırıldı demeseydim''
Hıncal Uluç'tan Defne Joy Foster açıklaması: ''Su testisi su yolunda kırıldı demeseydim''