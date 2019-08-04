Kamyonete çarpan cip şarampole yuvarlandı: 4 yaralı

MANİSA'nın Kula ilçesinde, sağa dönüş için manevra yapan süt toplama kamyonetine arkadan çarpıp, 15 metrelik şarampole yuvarlanan cipteki aynı aileden 4 kişi yaralandı.

Kaza, Eşme - Kula Karayolu'nun Kula'nın Eroğlu Mahallesi yakınlarında, bugün saat 16.30 sıralarında meydana geldi. Eşme'den Kula yönüne giden Urungu Özenç'in (49) kullandığı 35 ABH 478 plakalı otomobil, önündeki sağa dönüş için manevra yapan Süleyman Kutluay yönetimindeki 45 RA 5342 plakalı süt toplama kamyonetine arkadan hızla çarptı. Çarpmanın şiddetiyle kontrolden çıkan cip, savrulup 15 metrelik şarampole yuvarlandı. Hurdaya dönen cipin sürücüsü Urungu Özenç, yanındaki eşi Leyla Belgin Özenç (48), çocukları Zeynep Su Özenç (21) ve Duru Özenç(15) yaralandı. Yoldan geçen diğer araç sürücülerinin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalenin ardından yaralılardan durumu ağır olan Leyla Belgin Özenç, Salihli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Süt toplama aracının şoförü Süleyman Kutluay ise kazayı yara almadan atlattı.

Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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DHA