Kamyonetin çarptığı Ahmet, öldü

KAYSERİ'de Ahmet Türkmen (10), yolun karşısına geçerken kamyonetin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Kaza, dün saat 21.00 sıralarında Kayseri-Ankara karayolu Osman Kavuncu Bulvarı'nda meydana geldi. Babaannesinden evinden çıkan Ahmet Türkmen'e, evine gitmek üzere otobüse binmek için yolun karşısına geçerken Şakir D. (53) yönetimindeki 35 VR 857 plakalı kamyonet çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaklaşık 10 metre savrulan Türkmen, ağır yaralandı. Ahmet Türkmen, çağrılan ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. 18 Şubat'ta 10'uncu yaş gününü kutlayan Ahmet Türkmen, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatan polis, sürücüyü gözaltına aldı.

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DHA