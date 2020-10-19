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  3. Kamyonetin kasasında tavla keyfi görenleri hayrete düşürdü!

Kamyonetin kasasında tavla keyfi görenleri hayrete düşürdü!

Bursa'da seyir halindeki bir kamyonetin kasasında piknik masasında karşılıklı 2 kişinin oturup tavla oynadığını gören trafikteki sürücüler gözlerine inanamadı. O anlar bir sürücünün cep telefonu kamerasına saniye saniye yansırken sosyla medyada ise vatandaşlar tarafından da çokça ilgi gördü.

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19 Ekim 2020 Pazartesi 10:20
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