Kamyonetle çarpışan motosiklet sürücüsü feci şekilde can verdi

Necip Fazıl Bulvarı’nda saat 03.30 sıralarında meydana gelen olayda, N.C yönetimindeki kamyonetle aynı yönde seyir halinde olan yabancı uyruklu gencin yönetimindeki kuryeli motosiklet çarpıştı. Feci kazada motosiklet sürücüsü yola düştü. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler gence yaptıkları ilk kontrolde hayatını kaybettiğini belirledi.

ARKADAŞLARI DONUP KALDI

Durumu öğren motosiklet sürücüsünün arkadaşları olay yerine gelerek yerde yatan arkadaşına çaresizce baktılar. Olay yeri inceleme ekiplerinin yapmış olduğu çalışmalar sonucu ise hayatını kaybeden motosiklet sürücüsü incelenmek üzere Adli Tıp Morguna kaldırıldı.

KAMYONET SÜRÜCÜSÜ KARAKOLA GÖTÜRÜLDÜ

Öte yandan kamyonet sürücüsü N.C ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.