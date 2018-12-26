Kamyonetle kamyon çarpıştı: 3 yaralı
BİLECİK (AA) - Bilecik’in Gölpazarı ilçesinde kamyonetle kamyonun çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, İsa Özaydın (36) yönetimindeki...
BİLECİK (AA) - Bilecik’in Gölpazarı ilçesinde kamyonetle kamyonun çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, İsa Özaydın (36) yönetimindeki 16 KDZ 42 plakalı kamyonet, Gölpazarı-Bilecik kara yolunun 4. kilometresinde Yusuf Keskin idaresindeki 11 EE 877 plakalı kamyonla çarpıştı.
Kazada, kamyonet sürücüsü Özaydın ile beraberindeki Şerif Dergül (39) ve Mevlüt Azizoğlu (38) yaralandı.
Yaralılardan kamyonette sıkışan Azizoğlu, Gölpazarı Belediyesi itfaiyesi ile AFAD ekiplerince kurtarıldı.
Gölpazarı Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.
Kaynak: AA
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