Kamyonette saklanan düzensiz göçmenler yakalanacaklarını anlayınca kaçtı

İSTANBUL (AA) - Bayrampaşa’da trafik polislerinin durdurduğu kapalı kasa kamyonetin içindeki yaklaşık 50 düzensiz göçmen yakalanacaklarını anlayınca araçtan inerek kaçtı.

Alınan bilgiye göre, TEM bağlantı yolunda uygulama yapan trafik polisleri, şüpheli gördükleri kapalı kasa kamyoneti durdurdu.



Kamyonetin içindeki yaklaşık 50 düzensiz göçmen, yakalanacaklarını anlayınca araçtan inerek kaçmaya başladı. Polisin uyarılarına aldırış etmeyen düzensiz göçmenler gözden kayboldu.



Sürücüsünün de olay yerinden kaçtığı araç otoparka çekilirken, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.





Kaynak: AA