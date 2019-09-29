Kamyonetten atıldığını iddia eden 4 çocuk annesi yaralandı

ADANA'da eşi Mehmet S. (36) tarafından seyir halindeki kamyonetten atıldığını iddia eden 4 çocuk annesi Sıddık E. (31) yaralandı.

Olay, Seyhan ilçesi Yenidam Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Batman'dan Adana'ya gelen Sıddık E. ve Mehmet S. burada bir yakınlarının kamyonetine bindi. Kamyonetin kasasına oturan Sıddık E. bir süre sonra düştü. Ağır yaralanan Sıddık E. ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Sıddık E., ilk ifadesinde kendisini kamyonetten, eşi Mehmet E.'nin attığını söyledi. Gözaltına alınan Mehmet S., suçlamayı kabul etmedi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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DHA