Kamyonla otobüs çarpıştı: 19 yaralı
Alınan bilgilere göre kaza, Yüzüncü Yıl Üniversitesi kampüsü yakınlarında meydana geldi.
Van'da kamyonla otobüsün çarpışması sonucu 19 kişi yaralandı.
Alınan bilgilere göre kaza, Yüzüncü Yıl Üniversitesi kampüsü yakınlarında meydana geldi. Şehir merkezi ile kampüs arasında yolcu taşımacılığı yapan Van Büyükşehir Belediyesine ait otobüs ile bir kamyon çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre 19 kişi yaralandı. Yaralılar hastanelere kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.
Kaynak: İHA
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