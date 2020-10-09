Kamyonun akıl almaz edilişi kameralara böyle kaydedildi!
Bursa'da aşırı yağıştan dolayı kayganlaşan yolda bir kamyonun yan yan kayarak bir iş yerinin bahçesine girdiği o anlar görenleri hayrete düşürdü. İş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye kaydedilen bu görüntülerde şans eseri can ve mal kaybı yaşanmadı. Sosyal medyada da paylaşılan bu video çokça izlendi.
Bursa'nın Yıldırım ilçesi Vakıfköy Mahallesi'nde yaşanan olayda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybedip yolda kaymaya başlayan kamyon yol kenarında bulunan bir iş yerinin bahçesine girdi. Güvenlik kameralarına anbean yansıyan o görüntülerde şans eseri hiçbir kayıp olmazken sosyal medyada paylaşılan bu görüntüler çokça yorum aldı.
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09 Ekim 2020 Cuma 11:56
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