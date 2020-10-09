Kamyonun akıl almaz edilişi kameralara böyle kaydedildi!

Bursa'da aşırı yağıştan dolayı kayganlaşan yolda bir kamyonun yan yan kayarak bir iş yerinin bahçesine girdiği o anlar görenleri hayrete düşürdü. İş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye kaydedilen bu görüntülerde şans eseri can ve mal kaybı yaşanmadı. Sosyal medyada da paylaşılan bu video çokça izlendi.